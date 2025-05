Tensione Trump-Harvard, i motivi del conflitto

Harvard ha intentato una causa contro l’amministrazione Trump per contestare la legittimità delle misure. L’università ha affermato che il governo non ha seguito le procedure legali per la sospensione dei fondi e che le richieste di modifica delle politiche interne rappresentano un’ingerenza indebita. L'ateneo sostiene che le azioni del governo violino la libertà accademica e i diritti costituzionali.