Donald Trump e le criptovalute: business milionario o conflitto d’interessi?

La stablecoin USD1 si propone come alternativa conservatrice alle criptovalute più speculative. Secondo quanto riportato dalla CNN, l'operazione ha già generato guadagni milionari in commissioni di scambio, ma restano poco chiare le modalità con cui la famiglia Trump potrebbe beneficiare economicamente del progetto. Non ci sono conferme ufficiali su investimenti diretti o quote societarie, ma gli esperti di finanza etica parlano di "coinvolgimento opaco" e potenziali rischi reputazionali. The New York Times ha evidenziato come queste operazioni possano essere viste come strumenti indiretti per influenzare consenso e immagine pubblica.