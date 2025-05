Trump e la diplomazia degli aerei, dal Regno Unito al Qatar: cosa c'è dietro

Se per l'appunto Trump accettasse un jet di lusso dal Qatar, violerebbe un articolo della Costituzione che stabilisce chiaramente che un presidente deve sempre chiederne il permesso al Congresso. Ecco di seguito la traduzione letterale del passaggio in questione: "Nessuna persona che ricopra una carica retribuita o di fiducia alle dipendenze del governo degli Stati Uniti potrà, senza il consenso del Congresso, accettare alcun regalo, emolumento, carica o titolo di alcun genere da alcun re, principe o Stato straniero". Non che questo sia un grosso problema per Trump, intendiamoci. Il presidente ha contestato la Costituzione in diverse occasioni da quando è entrato in carica e, in questo caso, può avvalersi dell'immunità parziale concessa dalla Corte Suprema. E al contempo vira il discorso sul rispetto tributato a lui e agli Usa, infilandoci anche la retorica dello spreco: "Se riusciamo a ottenere un 747 come contributo al nostro Dipartimento della Difesa da utilizzare per un paio d'anni mentre costruiscono gli altri, penso che sia stato un gesto molto carino. È gratis, dovremmo rifiutarlo?". Dopo il primo mandato di Trump, la Corte Suprema si è rifiutata di cogliere l'occasione per pronunciarsi sulla questione degli emolumenti. Alcuni giudici federali hanno invece respinto le cause legali relative ai pagamenti effettuati da governi stranieri all'hotel di Washington di cui Trump era proprietario all'epoca.