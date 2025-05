Guerra dei dazi. L'Ue presenterà un ricorso formale al Wto, l'Organizzazione mondiale del commercio, contro gli Stati Uniti, contestando le tariffe doganali annunciate da Donald Trump. Lo ha reso noto la Commissione europea. "Vogliamo l'intesa con gli Usa - ha spiegato il presidente Von der Leyen - ma siamo pronti a tutto. I dazi hanno già un impatto negativo, siamo impegnati per una soluzione". Intanto Trump ha fatto sapere che, nelle prossime ore, annuncerà un accordo sui dazi raggiunto con la Gran Bretagna. Resta invece netta la chiusura del tycoon verso Pechino: il presidente Usa si è detto infatti indisponibile a ritirare i dazi al 145% contro i prodotti cinesi. In vista del suo viaggio in Arabia Saudita, che si terrà la prossima settimana, Trump ha inoltre annunciato che gli Stati Uniti d'ora in poi chiameranno il Golfo Persico "Golfo Arabico" o "Golfo d'Arabia".