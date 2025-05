Usa, il deficit commerciale sale al livello record di 140,5 miliardi di dollari | Trump incontra il premier canadese Carney alla Casa Bianca

Il deficit commerciale degli Usa è salito del 14% a marzo alla cifra record di 140,5 miliardi di dollari, oltre le attese degli analisti che invece scommettevano su 137,2 miliardi. Le importazioni sono aumentate del 4,43% a 418,96 miliardi prima dell'annuncio della guerra di dazi di Donald Trump, mentre le esportazioni sono salite dello 0,2% a 278,46 miliardi di dollari. Il presidente americano ha ricevuto il premier canadese Mark Carney, per il loro primo incontro ufficiale. L'amministrazione Trump ha comunicato all'università di Harvard, il college più antico e ricco del Paese, che non avrà diritto a nuove sovvenzioni federali. E avrebbe esortato altri atenei a far ripagare ai loro ex studenti il debito maturato nei confronti degli atenei, affermando che in caso contrario potrebbe essere sospesa la concessione di prestiti ai nuovi iscritti. Il governo federale ha inoltre annunciato un contributo di mille dollari a ogni migrante illegale che si "auto-deporterà".