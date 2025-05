Usa, l'amministrazione Trump offre mille dollari ai migranti che si auto-deportano

L'amministrazione Trump ha iniziato a pagare mille dollari a ogni migrante illegale che si "auto-deporta". Lo riporta il New York Post, secondo il quale gli immigrati possono evitare l'arresto se scelgono di lasciare autonomamente gli Stati Uniti. Il Dipartimento per la Sicurezza nazionale pagherà per il loro volo fuori dagli Usa e invierà i mille dollari una volta ricevuta la conferma della loro uscita. Chi vorrà sfruttare l'occasione dovrà farlo tramite l'app "CBP Home". L'iniziativa, secondo le autorità americane, consentirà forti risparmi per i contribuenti, anche fino a un milione di dollari a famiglia.