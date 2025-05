Usa, media: Trump vuole un aumento record delle spese militari: obiettivo 1.010 miliardi per la difesa

Donald Trump chiederà al Congresso Usa tagli significativi alle agenzie nazionali e un aumento delle spese militari in una bozza preliminare della sua richiesta di bilancio per il 2026. Secondo Bloomberg, i finanziamenti per la sicurezza nazionale aumenterebbero a 1.010 miliardi di dollari, con un aumento record del 13% rispetto agli 892,3 miliardi di dollari. Il presidente americano ha poi risolto il caso del consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz, che è stato nominato ambasciatore all'Onu per gli Usa. Le sue deleghe vanno per ora ad interim a Marco Rubio. Waltz era finito sotto accusa dopo il chatgate su Signal.