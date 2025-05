Media: "Usa chiameranno Golfo d'Arabia il Golfo Persico"

Donald Trump intende annunciare durante il suo viaggio in Arabia Saudita la prossima settimana che gli Stati Uniti d'ora in poi chiameranno il Golfo Persico "Golfo Arabico" o "Golfo d'Arabia". Lo riferiscono alcuni media Usa citando dirigenti americani. Il presidente americano, intanto, è tornato ad attaccare i giudici. "Non mi consentono di svolgere il lavoro per cui sono stato eletto. I giudici attivisti devono consentire all'amministrazione Trump di deportare senza ritardi gli assassini e agli altri criminali che sono venuti illegalmente nel paese", ha detto. E sempre in tema di immigrazione, è intervenuto anche il suo vice, JD Vance. Che ha lanciato un avvertimento ai tifosi di calcio in vista dei mondiali 2026: "Tutti sono i benvenuti a questo meraviglioso evento. Ma quando il tempo sarà scaduto, vogliamo che tornino a casa".