Il caso del Boeing di lusso in regalo dal Qatar a Trump | Lui: "Sarà il nuovo Air Force One"

Da dove nasce il caso L`attuale flotta della Casa Bianca include due Boeing 747-200B personalizzati per uso presidenziale, dotati di apparecchiature di comunicazione speciali e servizi quali salotto, ufficio e sala conferenze, secondo l`US Air Force. I velivoli sono in servizio dal 1990 e dal 1991. Trump aveva espresso frustrazione e rammarico per i ritardi nella consegna di due nuovi 747-8 che serviranno come rinnovo di Air Force One. La scorsa settimana un funzionario dell'aeronautica militare statunitense ha dichiarato al Congresso che Boeing aveva proposto di terminare gli aerei entro il 2027. E qui si inserisce la proposta del Qatar di un "dono supelusso" anche se ancora non c'è una conferma definitiva dell'operazione. Ali Al-Ansari, addetto stampa del Qatar presso gli Stati Uniti, ha dichiarato che le trattative sono in corso tra il ministero della Difesa qatariota e il Dipartimento della Difesa Usa. "La questione è al vaglio dei rispettivi uffici legali, e non è stata ancora presa alcuna decisione