Bitcoin, l'impatto ambientale è simile a quello del petrolio | Emissioni come quelle del Nepal

In tutto, le emissioni del settore sono pari a quelle di uno Stato come il Nepal o della Repubblica Centrafricana.

Il "mining proof-of-work" -

Nonostante i Bitcoin siano puramente virtuali, il mercato di questa criptovaluta ha enormi costi ambientali. Il danno sproporzionato per il clima si deve, affermano i ricercatori, al "mining proof-of-work", cioè il processo informatico di verifica delle informazioni che consuma grandi quantità di elettricità. Gran parte di questa (il 64%) proviene da combustibili fossili, secondo l'indice più aggiornato sul mix energetico delle valute digitali dell'Università di Cambridge.

Consumo di una grande quantità di energia -

Si tratta di calcoli che richiedono molta energia, talmente tanta che nel 2020 la produzione di Bitcoin ha utilizzato a livello globale 75,4 Terawatt (TWh) ore di elettricità, più di quanto consumato in un anno in una Nazione come l'Austria e un quarto dell'Italia. Le emissioni di Co2 prodotte dalla loro estrazione sono salite nel tempo di 126 volte, dalle 0,9 tonnellate per singolo Bitcoin del 2016 alle 113 del 2021 e nel complesso le emissioni prodotte tra il 2016 e il 2021 sarebbero equivalenti a danni stimati in oltre 12 miliardi di dollari.

Bitcoin inquina più dell'oro -

Mettendo in relazione le emissioni prodotte con il loro valore di mercato i ricercatori hanno stimato che nel maggio 2020 i danni climatici prodotti dall'estrazione di un singolo Bitcoin ha superato del 50% il prezzo stesso della moneta. In media i costi ambientali rappresentano il 35% del loro valore di mercato, un dato vicino all'impatto dell'estrazione del petrolio (41%) e superiore alla produzione di carne bovina (33%). L'oro, a cui spesso il Bitcoin è paragonato, impatta solo per il 4%.