A Milano appartamento acquistabile in criptovalute: è la prima volta in Italia

, una cucina abitabile, unoconvertibile in camera da letto e un bagno con vasca. Al piano superiore, collegato con una scala a chiocciola interna, si trovano un'altra camera da letto cone un'ulteriore stanza più un bagno con doccia. L'appartamento, che si sviluppa tra il secondo e il terzo piano di un lussuoso condominio, potrebbe costituire un vero e proprioper chi ha intenzione di investire in Bitcoin o Ethereum.Luxforsale, piattaforma immobiliare che ne cura la vendita, in fondo all'annuncio specifica che chi comprerà l'immobile con le criptovalute riceverà anche i(corrispondenti a tre lotti di terreno virtuali nel Metaverso) e il codice Nft, con il quale sarà possibiledell'appartamento nel mondo virtuale. Volete concludere la vendita ma avete "dimenticato" a casa il vostro portafoglio virtuale? Non vi preoccupate. In città è presente unoin grado diin Bitcoin o Ethereum.

Questa sembra essere una nuova tendenza del mercato immobiliare. Lo scorso 5 maggio in Portogallo è stata registrata la prima vendita del genere. A Braga un appartamento è stata acquistato per 3 Bitcoin.