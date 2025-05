Gli Stati Uniti vogliono dire la loro sul Conclave: arriva la (rischiosa) cripto valuta $Pope

Anche la piazza delle cripto valute ribolle a ridosso del Conclave. In poche ore, prima Donald Trump pubblica se stesso sui social vestito da Papa, poi il sito getpopememes.com lancia una moneta digitale, $Pope, dedicata al futuro Papa e 'a una visione della Chiesa che abbraccia apertamente la modernità'. Estetica e linguaggio rievocano la meme coin dedicata a Trump e alla First lady Melania (che avevano registrato fortissime perdite), ma tutti si chiedono se l’iniziativa non sia benedetta dalla galassia cardinalizia americana che tutto sembra indicare voglia dire pesantemente la sua sul prossimo Conclave. Mentre le autorità di regolamentazione finanziaria ricordano che gli investimenti di questo genere sono da valutare con le molle.



È, questa, solo l’ultima novità tra quelle che stanno arricchendo la vigilia di un Conclave dall’esito incerto, il primo seguito dai social. Prima il sito che recensisce tutti i profili dei cardinali, poi il post social diventato virale in cui Donald Trump si raffigura come Papa dopo aver di fatto sponsorizzato alla stampa la figura dell’arcivescovo di New York Timothy Dolan come papabile, infine il lancio della raccolta di moneta digitale che promette di devolvere il 35% dei token alla Chiesa, affinché essa possa darsi 'una voce nuova in un contesto globale sempre più frammentato e competitivo, anche dal punto di vista comunicativo', e sia “capace di parlare ai giovani col linguaggio del presente”.



In attesa di capire chi succederà a Francesco a capo della Chiesa, anche la frontiera digitale sembra interessata a chi succederà a Francesco, visto che - si legge sul sito- la Chiesa deve aprirsi alla novità e anche a nuovi modi di finanziarsi. Ma tutto lascia intendere che gli Stati Uniti vogliano dire la loro sull’elezione del successore di papa Francesco.