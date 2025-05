Dazi, la Cina apre al dialogo con gli Usa e fa volare i mercati | Il "triangolo" dei negoziati include anche l'Ue

A frenare i facili entusiasmi, la Commissione Ue ha comunque precisato che per ora non esiste alcuna offerta formale agli Usa. "Finora abbiamo discusso le aree in cui riteniamo di poter potenzialmente trovare un accordo", ha evidenziato il portavoce Olof Gill. L'idea di aumentare le importazioni in settori come energia e agricoltura "non è una novità", ha spiegato. "Stiamo solo ribadendo che ci sono settori con margini di cooperazione, il che contribuirebbe anche a ridurre il surplus commerciale dell'Ue, che sembra essere una vera fissazione per l'amministrazione americana". Restano intanto sospese fino al 14 luglio le contromisure da 21 miliardi di euro su prodotti americani, tra cui motociclette Harley-Davidson, pollame e abbigliamento. L'Ue è tuttavia pronta ad agire in maniera "robusta e unita" nel caso in cui non si arrivi a un'intesa.