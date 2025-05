Ucraina, cosa vuol dire che gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace

Finora gli Stati Uniti figuravano come mediatori ufficiali tra le parti russa e ucraina. Nel concreto vuol dire che una delegazione o una rappresentanza americana poteva e doveva presenziare in ogni sforzo o eventuale incontro o colloquio a distanza tra Kiev e Mosca. Una condizione necessaria per il Cremlino, che accetta di parlare da pari a pari solo con gli americani, quanto per il governo ucraino, bisognoso di essere affiancato dal proprio protettore strategico. Il Dipartimento di Stato ha affermato che sta modificando "la metodologia con cui Washington contribuisce" alle trattative e che non "volerà più in giro per il mondo senza preavviso" per partecipare alle riunioni. Nella nuova retorica statunitense, ora la palla passa nel campo conteso da Kiev e Mosca, le quali dovrebbero "presentare proposte concrete per porre fine alla guerra" e "incontrarsi direttamente per risolvere il conflitto". Tutto questo non implica affatto che gli Usa si ritireranno dalla mediazione non ufficiale e generale tra le parti in guerra: il dossier ucraino resta strategico per gli apparati americani e i russi vogliono sedersi al tavolo solo con una potenza giudicata di pari livello.