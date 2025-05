Trump chiede più trattamenti di psicoterapia per i giovani transgender e meno assistenza medica per la transizione di genere

Il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Mike Waltz, e il suo vice Alex Wong lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. Lo riferisce l'emittente Cbs citando fonti a conoscenza della questione, secondo cui un annuncio ufficiale in tal senso è atteso a breve. Il mese scorso Waltz era finito sotto accusa dopo aver creato una chat su Signal, includendo per errore il direttore della rivista "The Atlantic", Jeffrey Goldberg, rivelando il contenuto di una discussione riservata con alti funzionari della sicurezza nazionale sui piani per un attacco militare contro obiettivi Houthi in Yemen. Successivamente Goldberg ha pubblicato il suo resoconto, omettendo inizialmente i dettagli operativi, tuttavia dopo che il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, la direttrice dell'Intelligence nazionale, Tulsi Gabbard, e il direttore della Cia, John Ratcliffe, hanno negato che informazioni riservate fossero state condivise sulla chat, ha deciso di pubblicare anche quelle informazioni, che includevano la tempistica degli attacchi e i pacchetti di armi utilizzati. In seguito allo scandalo, Trump non ha mai chiesto a Waltz di dimettersi all'epoca, confermando pubblicamente il suo sostegno al suo collaboratore definendolo "un brav'uomo" che "ha imparato la lezione".