Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Timothy Dolan

Conosciuto per il suo stile diretto, la capacità comunicativa e la solida preparazione teologica, Dolan è stato presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti dal 2010 al 2013. Durante il suo mandato ha preso posizioni forti su temi come la difesa della vita, la libertà religiosa e la tutela dei più deboli. Non ha esitato a confrontarsi con il potere politico, pur mantenendo sempre uno spirito di dialogo.