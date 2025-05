Trump: dazi al 50% dal primo giugno all'Ue | Ultimatum ad Apple: "Imposte +25% se non produce iPhone negli Usa"

Donald Trump minaccia di imporre dazi al 50% sull'Unione Europea a partire dal primo giugno. "È molto difficile avere a che fare con l'Unione Europea, formata con l'obiettivo di approfittarsi degli Stati Uniti sul commercio", afferma su Truth, sottolineando che le "nostre discussioni" con l'Ue "non stanno andando da nessuna parte". Il rischio di nuovi dazi fa scivolare le borse europee: tutti i listini sono improvvisamente caduti sotto una violenta corrente di vendite, con Milano che cede quasi il 3%. Il presidente statunitense, poi, lancia un ultimatum ad Apple: "Ho informato tempo fa Tim Cook che mi aspetto che i loro iPhone venduti negli Stati Uniti d'America siano fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o in qualsiasi altro luogo", ha scritto ancora sul suo social. "In caso contrario, Apple dovrà pagare agli Stati Uniti una tariffa di almeno il 25%".