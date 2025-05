Meloni contro i dazi interni dell’Unione Europea: cosa significano davvero

In teoria, l’Unione Europea è un’unione doganale: non esistono dazi tra i Paesi membri. Tuttavia, nel concreto, molte imprese si trovano ancora di fronte a ostacoli interni che complicano la libera circolazione di beni e servizi. Questi “dazi interni” non sono tariffe doganali, ma barriere non tariffarie come regolamenti nazionali divergenti, requisiti tecnici differenti, controlli burocratici o autorizzazioni complesse. In pratica, un prodotto approvato in uno Stato può richiedere adattamenti o certificazioni aggiuntive per essere venduto in un altro, aumentando i tempi e i costi per le aziende.