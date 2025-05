A Piazza Affari hanno brillato Unipol (+2,8%), alla vigilia dei conti, e Azimut (+2,4%). Nel listino principale è scivolato il settore farmaceutico, in linea con il settore europeo e in vista delle mosse di Trump negli Stati Uniti. Recordati ha lasciato sul terreno il 2,7% e Diasorin il 2%. Vendite anche per Hera (-1,8%), Stellantis (-0,8%), Nexi (-0,7%) e Campari (-0,6%). Debole Mps (-0,3%) con Popolare Sondrio (-0,1%), poco mossa Banco Bpm (-0,05%). Acquisti per Unicredit (+1,9%), mentre si attendono i colloqui con il governo sul golden power per l'offerta sulla banca guidata da Giuseppe Castagna. In luce anche Intesa e Generali (+1,4%), Mediobanca (+0,7%) e Bper (+0,2%). Segno positivo anche per Pirelli (+1,1%), nel giorno dei conti del trimestre.