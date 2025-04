Donald Trump, ecco perché ce l'ha con Jerome Powell, il capo della Fed

Nel 2019, poi, la Fed comincia a tagliare i tassi tagliandoli dello 0,50% in quattro mesi. Un po' per le modificate condizioni economiche americane e globali, un po' per le insistenze dello stesso Donald Trump. Che però voleva che i tagli fossero ancora più veloci e consistenti. Ad accontentare il presidente Usa ci penserà il Covid, che obbligherà un taglio dei tassi drastico e rapidissimo per cercare di rispondere alla recessione: in appena due settimane, tra il 3 e il 15 marzo 2020, la Fed taglierà i tassi dell'1,5%, portandoli praticamente a zero. Per la gioia dello stesso Donald Trump, che da sempre tifa per tassi a zero e politica monetaria ultra-espansiva.