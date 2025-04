Dazi, Italia-Usa: "Le Big Tech non vanno discriminate fiscalmente | Incrollabile impegno dei due Paesi nei confronti della Nato"

Usa e Italia "convengono di collaborare per garantire che il commercio tra Stati Uniti ed Europa sia reciprocamente vantaggioso, equo e reciproco". E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta dopo l'incontro di giovedì alla Casa Bianca tra Donald Trump e Giorgia Meloni. I due governi, in particolare, sottolineano "l'importanza delle tecnologie dell'informazione per favorire la libera impresa oltreoceano. Abbiamo concordato sulla necessità di un ambiente non discriminatorio in termini di tassazione dei servizi digitali per favorire gli investimenti da parte di aziende tecnologiche all'avanguardia".