Dazi, telefonata "positiva" tra Meloni e von der Leyen dopo l'incontro con Trump | Il presidente Usa accetta l'invito a Roma, valuta summit con l'Ue

Dopo l'incontro alla Casa Bianca tra Giorgia Meloni e Donald Trump, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con il premier italiano. Il colloquio, secondo quanto riferito da una portavoce dell'esecutivo di Bruxelles, è stato "positivo" e in linea con quanto concordato alla vigilia da Meloni e von der Leyen. Intanto, "Trump ha accettato l'invito del primo ministro Meloni a compiere una visita ufficiale in Italia nel prossimo futuro - si legge in una nota congiunta Usa-Italia dopo il summit alla Casa Bianca -.Si sta anche valutando la possibilità di organizzare, in tale occasione, un incontro tra Stati Uniti ed Europa". Il presidente Usa si è detto convinto di poter trovare un accordo anche con la Cina sui dazi ed è tornato ad attaccare il presidente della Fed Jerome Powell: "È troppo lento nell'abbassare i tassi di interesse", ha affermato in un post sul suo social Truth.