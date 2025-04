Il vicepresidente Usa Jd Vance è arrivato a Roma

Ad accogliere a Ciampino tra rigide misure di sicurezza il vicepresidente Usa JD Vance, sua moglie Usha e i figli nell'area riservata al 31/mo Stormo dell'Aeronautica Militare, Irene Castagnoli, diplomatica del ministero degli Esteri, l'incaricato d'Affari dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia, Shawn Crowley, e il comandante del 31/mo Stormo dell'Aeronautica Militare italiana, col. Marco Angori. Sorridente, un cenno di saluto con la mano al momento dello sbarco avvenuto sotto la pioggia, Vance, in completo giacca e pantaloni blu e con la figlia più piccola in braccio, dopo aver scambiato qualche breve parola di convenevoli con le autorità presenti sottobordo, è quindi salito sull'auto del corpo diplomatico Usa in attesa non lontano dalla scaletta dell'aereo.