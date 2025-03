Giorgia Meloni: "infantile" l'idea che l'Italia debba scegliere tra Usa e Ue | "Su Bruxelles ha ragione Vance, si è un po' persa"

Sui dazi, in particolare, tra Usa e Ue "ci sono grandi differenze sui singoli beni". "È su questo - sostiene - che dobbiamo lavorare per trovare una buona soluzione comune". Di certo, secondo Meloni, nel rapporto con gli Usa di Trump l'Ue sconta la lentezza del suo processo decisionale: "Non è facile competere con qualcuno che in un giorno può firmare 100 ordini esecutivi".