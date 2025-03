Usa, il vicepresidente Vance: l'Europa è a rischio di un "suicidio della civilizzazione"

L'Europa è a rischio di un "suicidio della civilizzazione" per alcune criticità nella sua gestione dei confini e della libertà d'espressione. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, in un'intervista a Fox News. "Alcuni Paesi sono incapaci di controllare i propri confini, altri limitano la libertà di parola dei propri cittadini - ha proseguito -. Voglio che l'Europa prosperi, che sia un alleato importante, ma per questo deve rispettare la propria sovranità e gli Usa non possono farelo al suo posto". Intanto venerdì il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo il G7: "Abbiamo parlato della nuova situazione a livello commerciale. Ho detto che bisognerà evitare qualsiasi guerra commerciale perché non fanno bene a nessuno e siamo pronti a dialogare. Come italiani faremo la nostra parte anche in Europa perché la soluzione non può che essere quella del dialogo, non bisogna fare dichiarazioni roboanti e ci sono soluzioni che possono essere trovate", ha affermato Tajani.