Mediobanca, Unicredit, Mps, Bpm e Generali: le 10 risposte per capire il risiko bancario

Per anni il sistema bancario italiano è apparso solido, quasi immobile, protetto da antichi equilibri di potere. Poi, all'improvviso, tutto è cambiato. In appena cinque mesi, una serie di sei offerte pubbliche ha scosso dalle fondamenta l’assetto tradizionale della finanza nazionale. Banche storiche come Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit e Banco BPM si sono ritrovate al centro di una guerra senza esclusione di colpi: scalate ostili, contromosse, alleanze strategiche, interventi governativi. Anche Generali, il colosso assicurativo, è finito nell’occhio del ciclone. Dietro le cifre miliardarie e i comunicati ufficiali, si combatte una partita sotterranea per il controllo del credito, della gestione patrimoniale e, in definitiva, del futuro economico dell'Italia. In questo scenario fluido e incandescente, abbiamo ricostruito le 10 domande e risposte fondamentali per capire chi vince, chi perde e quali scenari si stanno aprendo nella nuova mappa della finanza tricolore.