Banco Bpm respinge l'offerta Unicredit: "Non riflette nostro potenziale"

Il consiglio di Bpm si è riunito per discutere sull'offerta di Unicredit ed ha sentenziato che lo scambio azionario proposto "non riflette in alcun modo la redditività e l'ulteriore potenziale di creazione di valore per gli azionisti di Banco Bpm". L'istituto lombardo ribadisce come l'offerta non sia stata sollecitata e ricorda che il valore potenziale di Piazza Meda "è ulteriormente rafforzato dalle operazioni straordinarie recentemente annunciate, che si aggiungono alle azioni già contenute nel piano industriale 2023-26 e che si tradurranno in un aggiornamento degli obiettivi del piano medesimo, già in parte anticipati al mercato".