“Taco”, ecco perché il nuovo soprannome irrita tanto Trump

L’acronimo sta prendendo velocemente piede tra gli impiegati di Wall Street per indicare lo schema di andamento degli indici azionari. Come ormai è diventata consuetudine, i grandi annunci propagandistici di Trump di nuovi dazi creano una forte oscillazione al ribasso dei titoli più esposti, per i timori di guerre commerciali e aumento dei costi di produzione. Solo per far passare qualche giorno e ritornare indietro sulle minacce fatte, spesso per intraprendere negoziati. Questo porta a una reazione positiva dei mercati e spesso a un recupero del valore in borsa.