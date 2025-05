Usa, Donald Trump minaccia di togliere altri 3 miliardi ad Harvard | Telefonata con von del Leyen sui dazi

Il presidente Usa Donald Trump lancia una nuova minaccia contro l'Università di Harvard: "Sto valutando l'idea di togliere tre miliardi di dollari di finanziamenti ad una Harvard fortemente antisemita e di destinarli alle scuole professionali di tutto il nostro Paese. Che ottimo investimento sarebbe per gli Stati Uniti, e di cui c'è tanto bisogno", ha scritto il tycoon sul social Truth. Per quanto riguarda i dazi, la portavoce di Ursula von der Leyen ha definito "positiva" la telefonata tra la presidente della Commissione Ue e Trump: "Hanno concordato di accelerare i negoziati commerciali e di rimanere in stretto contatto", ha detto.