Unicredit sfida il golden power: cos’è e quando lo Stato può dire no

L’acquisizione di una quota significativa di Banco Bpm da parte di Unicredit è finita sotto la lente del governo, che ha deciso di bloccare l’operazione invocando il golden power. La motivazione: la rilevanza strategica dell’istituto milanese nel settore bancario nazionale.



Unicredit, però, non ci sta. Il ricorso presentato nei giorni scorsi sostiene che l’operazione fosse del tutto trasparente, notificata con anticipo e priva di rischi per l’interesse nazionale. Dietro le quinte, si legge tra le righe, anche la frizione politica tra un manager molto autonomo come il Ceo Andrea Orcel e un esecutivo sempre più attento a difendere l'italianità del sistema creditizio.