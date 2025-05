Il risiko bancario vale 5,3 miliardi di euro: ecco chi ha guadagnato di più con le plusvalenze

Ai 5,3 miliardi vanno sommate le cedole in arrivo. Mercoledì prossimo, per esempio, Mps distribuirà un dividendo di 0,86 euro per azione, che per il solo Mef significheranno 127 milioni di euro in cassa. Chi ha investito in questi titoli ora raccoglie i frutti. E per gli altri piccoli azionisti, forse è il momento di prendere esempio da chi ha saputo muoversi prima.