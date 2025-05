Istat: "Tra il 2019 e il 2024 salari reali hanno perso il 10,5%. Famiglie sempre più piccole: le persone sole sono il 36,2%"

L'Istat si sofferma anche sulla nuova composizione delle famiglie in Italia. Nel biennio 2023-2024 le persone sole costituiscono il 36,2% delle famiglie e le coppie con figli scendono al 28,2%. Secondo il Rapporto Istat, tra le cause instabilità coniugale, bassa fecondità e posticipo della genitorialità. L'aumento delle persone sole interessa tutte le età, ma soprattutto gli anziani. Quasi il 40% delle persone di almeno 75 anni vive da solo, in prevalenza donne. Famiglie ricostituite, coppie non coniugate, genitori soli non vedovi e persone sole non vedove rappresentano oggi il 41,1% delle famiglie, segnando una trasformazione strutturale nella geografia familiare del Paese.