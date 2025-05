In Italia, la pizza è sempre più cara. Il costo di un pasto in pizzeria, infatti, è salito del 18,3% negli ultimi sei anni, attestandosi oggi a una media di 12,14 euro a persona. Lo afferma il Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che ha realizzato una indagine sui listini del bene alimentare tipico del Made in Italy conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.