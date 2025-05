Usa, la Fed lascia invariati i tassi di interesse | Powell: "Economia in posizione solida nonostante incertezza, possiamo essere pazienti"

La Fed, la banca centrale degli Stati Uniti, ha lasciato invariato il costo del denaro. I tassi di interesse restano infatti fermi in una forchetta fra il 4,25% e il 4,50%. La decisione è in linea con le attese e mantiene una linea attendista che l'istituzione ha adottato già da inizio anno, confermandola tanto più dopo le decisioni sui dazi commerciali dell'amministrazione Trump, in attesa di valutarne meglio gli effetti. L'incertezza sulle prospettive è "aumentata ulteriormente e i rischi di un'inflazione e una disoccupazione più elevate sono saliti", ha reso noto la Fed. Per il presidente della Fed Jerome Powell "possiamo essere pazienti. Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere aggiustamenti della nostra politica. Non penso che dobbiamo avere fretta" sui tassi. Al momento "è abbastanza chiara la decisione di attendere".