Affitti troppo cari: 700 euro per una stanza a Milano, +40% i contratti transitori

A Bologna si paga in media 600 euro, con un incremento significativo del +31,9%. Roma segue con 550 euro e una variazione annua del +14,6%, mentre a Firenze si toccano i 520 euro, in crescita addirittura del +40,5%. A Padova la media è di 500 euro, con un aumento del +16,3%. A livello nazionale, in media il canone per una stanza in abitazione condivisa con altri inquilini è aumentato dell’11,1% nell’ultimo anno.