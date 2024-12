Protesta contro gli affitti brevi, sigillate le key-box dei b&b in 5 città italiane

Non si ferma l'onda contro il turismo sentito come pervasivo nelle città d'arte, e non solo. La notte tra venerdì e sabato un movimento di protesta ha agito a Firenze, Milano, Venezia, Rimini e Genova, mettendo, a mo' di sigillo, del nastro adesivo sulle key-box, le cassettine all'esterno degli appartamenti dove vengono custodite le chiavi. Sul nastro scritte critiche o ironiche, diverse da città a città, tipo 'Rimozione forzata' a Firenze, 'Tu casa era mi casa' a Venezia, 'Meno affitti brevi, più case per tutti' a Milano.