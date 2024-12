Affitti brevi, scatta la guerra alle Key-box: il Viminale vieta il check-in "fai da te"

A stretto giro di posta è arrivata la presa di posizione dell'Associazione italiana gestori affitti brevi. "Come AIGAB crediamo che i locker per le strade siano da eliminare e ben venga ogni controllo contro forme di abusivismo lesive di tutta la categoria - hanno scritto in un comunicato. Tuttavia, riteniamo che il ministero degli Interni, non sia a conoscenza del fatto che i software utilizzati da molti gestori professionali sono stati progettati su tecnologie di riconoscimento degli ospiti con tracciamento biometrico e codici OTP del tutto analoghe allo Spid, agli accessi agli autonoleggi e ai conti correnti bancari. Non credendo che il Governo voglia mettere fine alla sharing economy in Italia, introdurre il riconoscimento fisico solo per gli affitti brevi sarebbe discriminante". "L’argomentazione, poi, secondo cui chi accede tramite riconoscimento da remoto a una struttura - proseguono -, che nel caso degli affitti brevi corrisponde a una normale unità immobiliare, dunque ad es. un appartamento in un palazzo, possa in un momento successivo consentire l’accesso anche a persone non riconosciute nella stessa modalità, dal nostro punto di vista risulta priva di fondamento logico. Il fatto potrebbe avvenire anche dopo il riconoscimento in presenza". Il comunicato si chiude con la richiesta di un "confronto urgente con le Autorità competenti, anche al fine di condividere le tecnologie adottate e descritte sopra con la finalità di dimostrarne la validità e andare semmai verso l’obbligo del riconoscimento in presenza per i soli soggetti non in possesso di tali tecnologie".