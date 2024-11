Affitti, per la prima volta via Montenapoleone è la più cara del mondo

"Milano è diventata sicuramente un brand globale sinonimo del lusso", ha commentato Thomas Casolo, responsabile retail Italia and co head luxury di Cushman&Wakefield. "Sul posizionamento attuale ha pesato certamente l'apertura di nuovi negozi nell'area più ambita del quadrilatero, tra via Verri e via Sant'Andrea ma anche la dimensione della strada: è concentrata in uno spazio molto ridotto, a differenza di altre città come Londra, Parigi e New York, e nell'ultimo anno è diventato il Place To Be per i brand del lusso".