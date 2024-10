Milano contro il caro-affitti: arriva il piano del Comune da 10mila case

Le prime quattro aree sono già pronte e il bando per la manifestazione di interesse è in programma entro la fine dell'anno. Si tratta delle zone di via San Romanello, via Demostene, Porto di Mare ed ex Palasharp. Il Comune metterà dunque a disposizione aree, edifici e diritti di superficie, nell'ambito di una collaborazione tra pubblico e privato che in 1 anni dovrebbe creare 10mila nuovi alloggi complessivamente, 6.500 nel perimetro della città e 3.500 nelle aree limitrofe. A questi si aggiungeranno 8mila alloggi in edilizia residenziale sociale convenzionale: questi però avranno prezzi un po' più alti e saranno realizzati dai privati nelle zone degli ex scali ferroviari.