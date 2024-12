Affitti brevi, a gennaio le nuove norme: "ma la metà non è ancora in regola"

Quello degli affitti brevi è un tema caldo negli ultimi tempi, specialmente alla luce dell’avvicinarsi del termine ultimo per dotarsi del Codice Identificativo Nazionale: da gennaio, infatti, le strutture che ne risulteranno sprovviste saranno passibili di sanzioni che vanno da un minimo di 800 a un massimo di 8.000 euro per chi non ha richiesto il codice obbligatorio. A che punto siamo con gli adeguamenti degli edifici a queste nuove norme che stanno per entrare in vigore?