Università, affitti alle stelle: fino a 630 euro per una stanza

Tempi duri per gli studenti fuori sede e per le loro famiglie: i prezzi medi degli affitti nelle principali città sede di ateneo sono in continua salita, nonostante le proteste degli universitari. Per una stanza singola si arriva a pagare anche 630 euro. Il canone medio, aumentato del 23% in un anno, è di 372 euro. Per una camera doppia l'affitto medio è di 283 euro: in questo ultimo caso l'aumento, rispetto al 2023, si assesta al 26%. Questa è la fotografia scattata dal centro studi di SoloAffitti in collaborazione con la FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali - presentata alla Camera.