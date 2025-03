Alloggi universitari: PNRR flop, i posti letto negli studentati restano un miraggio per (quasi) tutti

E chi non riesce a salire sulla giostra? Deve per lo più vedersela con il mercato degli affitti privati, dove i prezzi medi di una singola stanza possono superare i 500 euro al mese. È così a Roma, con una singola che costa in media 505 euro. E a Milano, dove la mensilità da corrispondere si attesta, sempre per una singola, sui 637 euro di media.