Università telematiche: si spende di più all’inizio ma poi si risparmia dopo. Ecco quanto costa studiare a distanza

Inoltre, anche nelle telematiche l’importo della retta può essere “scontato” grazie ad alcune agevolazioni introdotte dai singoli atenei. Tra le principali categorie beneficiarie ci sono gli under 26 che, a seconda dell’ateneo di riferimento, possono godere di una tassazione ridotta. Stessa cosa per le studentesse in gravidanza e per tutti i giovani neo-genitori. Riduzioni previste sovente pure per i membri delle Forze Armate e per i loro familiari.