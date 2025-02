Università, studiare al Nord costa quasi il 30% in più

Alla fine, dunque, la situazione è molto variegata. Giusto per confermare quanto detto: l’ateneo pubblico più costoso d’Italia per l’anno accademico 2024/25 si è rivelata l’Università di Milano, dove la tassazione massima può arrivare a 4.257,12 euro annui per le facoltà scientifiche e a 3.360,00 euro per quelle umanistiche, con un valore medio di 3.808,56 euro. Seguono l’Università di Pavia, con importi massimi di 4.141,00 euro per le facoltà scientifiche e 3.343,00 euro per quelle umanistiche. E l’Università del Salento, che applica una tassazione massima di 3.000 euro sia per i corsi scientifici che umanistici.