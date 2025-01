Università: tra le nuove matricole spopolano Economia, Medicina e materie Stem | Lingue in sofferenza

In un quadro che vede una crescita generalizzata delle iscrizioni - con un +1% di matricole rispetto al 2023/24, passate in dodici mesi da 304.920 a 307.924, e un +4%rispetto al 2022/23, quando le iscrizioni furono 295.660 - non tutte le facoltà però si muovono nella stessa direzione. Al contrario, dietro questi numeri si nasconde un panorama articolato, con percorsi in forte espansione e altri in difficoltà. A riassumere il “borsino” dell’università ci ha pensato un’analisi del rapporto condotta dal portale specializzato Skuola.net.