Dal DevOps al Cloud engineer: dieci mestieri su cui puntare

Anche se, poi, tanti professionisti di questo settore possono benissimo essere diplomati - tecnici, ma non necessariamente - comunque forgiati da anni di esperienza in azienda o da corsi intensivi fatti ad hoc, magari per essere certificati all’uso dei prodotti delle aziende più famose. Per questo, in realtà come ELIS, si associa ad esempio a un corso tradizionale di Ingegneria Informatica - erogato a distanza dal Politecnico di Milano - un percorso fatto di certificazioni e project work con partner aziendali.