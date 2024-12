In Italia crescono i laureati e la loro "occupabilità": trainano le donne e gli atenei telematici

Continuano (lentamente) a crescere i giovani laureati, ma siamo ancora lontani (tanto) dalla media europea: siamo circa il 30% sotto l'asticella comunitaria. Se non fosse per le università telematiche e per le donne saremmo ancora in più indietro. Le nostre ragazze superano di slancio la controparte maschile in termini di tasso di laureati ma cedono il passo quando si tratta di lauree in ambito STEM.