Da analisi matematica ad anatomia passando per diritto privato: gli esami più difficili nelle 10 facoltà più frequentate

Non sarà la disciplina più conosciuta all’esterno, ma per gli aspiranti laureati in Psicologia è l’ostacolo più temuto: stiamo parlando di Psicobiologia. Per quale motivo? Perché, di fatto, è l’unione di tre materie in una - neuroscienze, biologia e fisiologia - che poi vengono collegate alle teorie psicologiche. La finalità dell’esame è, infatti, quella di far comprendere a quanti si stanno formando come il cervello e il sistema nervoso influenzano il comportamento umano, attraverso meccanismi biologici, neurochimici e neurofisiologici complessi.