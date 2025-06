Italia al rallentatore: sempre più vecchi, pochi figli, lavori precari e crescita zero

Il terzo capitolo affronta il nodo cruciale del declino demografico, sottolineando come il 2024 abbia registrato un nuovo minimo storico di nascite – appena 370mila bambini – mentre la popolazione residente è scesa sotto la soglia dei 59 milioni.



L’invecchiamento della popolazione avanza rapidamente: oggi più di un italiano su quattro ha oltre 65 anni. Cambia anche la struttura familiare: aumentano le famiglie composte da una sola persona e le coppie senza figli. I giovani posticipano sempre più le tappe fondamentali della vita adulta – lavoro stabile, autonomia abitativa, maternità e paternità – a causa di ostacoli economici e instabilità professionale.



La transizione generazionale è rallentata e rischia di compromettere il ricambio nelle istituzioni, nel mercato del lavoro e nel sistema previdenziale. Anche l’immigrazione, in lieve ripresa, non basta a compensare il saldo negativo della natalità e non è ancora integrata in modo efficace nelle dinamiche socio-economiche.