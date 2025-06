Il disagio della Generazione Z: il 45% dei giovani italiani si sente disconnesso e solo

L’approccio è concreto: incontri nei territori, attività condivise, confronto tra generazioni. L’obiettivo è parlare con i figli, non solo di loro, aiutandoli a costruire confini sani e a riconoscere ciò che nella loro quotidianità è fonte di malessere. Come dimostra anche la ricerca "Stacco tutto", realizzata con l’Università Cattolica di Milano, i giovani sono in cerca di equilibrio e cercano di prendere distanza da ciò che percepiscono come tossico.